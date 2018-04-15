В Калининграде обвалился потолок в торговом центре

КАЛИНИНГРАД, 15 апр — РИА Новости. Декоративный потолок обвалился в воскресенье в переходе между атриумами в торгово-развлекательном центре "Европа" в Калининграде, никто не пострадал, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы главного управления МЧС России по Калининградской области Алексей Баранов.

"Декоративный потолок подвесной обвалился. Пострадавших нет, городские спасатели работали на месте, региональная оперативно-спасательная группа выезжала на место", — сказал Баранов.

По информации очевидцев, сначала на посетителей посыпалась штукатурка, потом отлетел весь подвесной потолок. В этой части здания шел ремонт, никто из посетителей не пострадал, на время работа центра была приостановлена.