В Новой Москве четыре человека погибли в автомобиле, сгоревшем после ДТП

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Четыре человека погибли в автомобиле "ВАЗ-21124", который перевернулся на дороге в Новой Москве и загорелся, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по столице.

По данным полиции, инцидент произошёл в субботу около 23.15 в поселении Новофедоровское.

"Водитель, управляя автомобилем "ВАЗ-21124", не справился с управлением и совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием и возгоранием машины. В результате ДТП и возгорания погибли водитель и три пассажира", — сказал собеседник агентства.

По факту инцидента проводится проверка.