В Волгоградской области грузовые вагоны с цементом сошли с рельсов

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Пять грузовых вагонов с цементом поезда, следовавшего в направлении от станции Максима Горького к Волгограду, сошли с рельсов, пострадавших нет, сообщается на сайте регионального главка МЧС России.

"Сегодня, 15 апреля 2018 года, в 08.25 от диспетчера ситуационного центра Приволжской ж/д поступило сообщение о сходе пяти грузовых вагонов с цементом грузового поезда № 2824 на станции Себряково г.о. Михайловка", — говорится в сообщении.

Как сообщается, на график пассажирских поездов происшествие не повлияло, сейчас устанавливаются причины случившегося.