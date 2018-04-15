На Чукотке около 80 человек оказались в снежном плену

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Около 80 человек оказались в снежном плену в акватории Анадырского лимана на Чукотке, спасатели помогли 18 из них, в том числе 4 детям, сообщается на сайте главка регионального МЧС.

По данным ведомства, накануне вечером спасателям поступило сообщение о том, что на акватории Анадырского лимана в районе косы "Песчаная" и мыса "Толстый" в снежный плен попали 24 автомобиля — около 80 человек, из них — пятеро дети.

"По итогам работы снегохода ПСЧ 5 ФГКУ "2 отряд ФПС по Чукотскому автономному округу" было вывезено на берег 18 человек, из них 4 дети, остальные от помощи отказались", — говорится в сообщении.

Как сообщается, 14 апреля в 21.30 спасатели на технике высокой проходимости вывезли на берег все застрявшие автомобили.