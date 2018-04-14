В торговом комплексе под Челябинском обрушился потолок

ЧЕЛЯБИНСК, 14 апр – РИА Новости. Потолок обрушился в отделе торгового комплекса в городе Миасс Челябинской области в субботу, с места происшествия госпитализирована женщина, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-центра ГУМЧС по региону Михаил Юрин.

"В субботу в 19.25 мск в торгово-развлекательном комплекса города Миасс произошло частичное обрушение гипсокартонового потолка в отделе на втором этаже. В результате происшествия пострадала женщина, она была госпитализирована", — сказал собеседник агентства.

Обрушение потолка не привело к повреждению конструкций здания, добавил он.

В пресс-центре не уточнили, проводилась ли эвакуация людей из торгового комплекса.

В свою очередь в СУСК по региону сообщили, что по факту обрушения потолка следственные органы проводят проверку.

По данным следствия, вечером 14 апреля в одном из отделов торгово-развлекательного центра "Слон" (город Миасс) произошло обрушение конструкций подвесного потолка на площади около 30 квадратных метров. При обрушении конструкций местная жительница получила повреждения грудного отдела позвоночника.

"По данному факту следственными органами СКР по Челябинской области организована доследственная проверка. По предварительным данным, женщина доставлена в лечебное учреждение, где ей оказана медицинская помощь", — говорится в сообщении. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение, отметили в СУСК.