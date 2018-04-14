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Происшествия

Бастрыкин рассказал о помешавшем проверке «Зимней вишни» чиновнике

18:1114.04.2018
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© РИА Новости / СК РФПерейти в фотобанкРабота следственной группы СК РФ на месте пожара в ТЦ Зимняя вишняРабота следственной группы СК РФ на месте пожара в ТЦ Зимняя вишня
© РИА Новости / СК РФ
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МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Следователи выяснили, что проверке торгового центра "Зимняя вишня" в 2016 году помешало "высокопоставленное должностное лицо". Об этом рассказал глава СК Александр Бастрыкин на встрече с пострадавшими и родственниками погибших при пожаре. 

Охранники возле стихийного мемориала из цветов и игрушек в Кемерово. Архивное фото
© Фото : пресс-служба администрации Кемерово
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В распоряжении ведомства есть документ за подписью этого чиновника, который запрещал проверку ТЦ. При этом Бастрыкин не стал называть его имя.

Помимо этого он рассказал, что ручки дверей запасного выхода из кинозала были стянуты тросом с замком. Мужчины вырвали его и открыли дверь, но наткнулись на стену черного дыма. После этого один из них решил не выходить из кинотеатра, закрыть двери и заткнуть одеждой все щели, чтобы в зал не проникал дым.

Сотрудники МЧС РФ в пострадавшем от пожара помещении ТЦ Зимняя вишня в Кемерово. Архивное фото
© РИА Новости / СК РФ
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По делу о пожаре в кемеровском ТЦ следователи опросили несколько сотен человек, рассказала представитель СК Светлана Петренко. "Изъято более 2,5 тысячи предметов, осмотрено более 300 электронных средств видеозаписи, располагавшихся как в самом ТРЦ, так и вблизи него, изучено более двух тысяч видеозаписей", — уточнила она.

Петренко напомнила, что в деле фигурируют восемь человек, все они арестованы.

Фигуранты дела

Среди них начальник пожарного звена Сергей Генин, обвиняемый в халатности при тушении ТЦ "Зимняя вишня". Он находится под арестом.

По версии следствия, при пожаре спасатель "проигнорировал данные о коротком пути к людям" и направил подчиненных по длинному, тем самым потерял время. При этом в МЧС заявили, что в том направлении, куда спасателю советовали пойти очевидцы, уже работал другой расчет, а Генин действовал по уставу.

Вход в здание торгово-развлекательного центра Зимняя вишня после пожара в Кемерово
© РИА Новости / Александр Кряжев
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В его защиту в интернете появилась петиция, которую за три дня подписали более 26 тысяч человек. В тексте обращения указано, что под следствием оказался пожарный, спасающий жизни людей, а не "те, кто закрывал глаза на нарушения пожарной, да и наверняка всех остальных техник безопасности". Автор призвал СК найти "настоящих виновников произошедшего".

В число других арестованных попали управляющая ТЦ "Зимняя вишня" Надежда Судденок, технический директор компании-собственника ТЦ (ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат") Георгий Соболев, руководитель компании "Системный интегратор", которая была разработчиком системы противопожарной безопасности в ТЦ "Зимняя вишня", Игорь Полозиненко и сотрудник "Системного интегратора", отвечавший за монтаж и исправность пожарной сигнализации в ТЦ, Александр Никитин и сотрудник ЧОПа, который, как полагает следствие, отключил систему оповещения при пожаре Сергей Антюшин, гендиректора компании-собственника здания Юлия Богданова и глава инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилия Комкова.

Сотрудники МЧС в помещении ТЦ Зимняя вишня в Кемерово
© Фото : МЧС России по Кемеровской области
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Никто из них свою вину не признал.

Пожар в "Зимней вишне"

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Погибли 64 человека, среди них 41 ребенок. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где размещались несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. Следствие рассматривает две версии: короткое замыкание и поджог.

В результате первых следственных мероприятий выяснилось, что в ТЦ уже неделю не работала автоматическая пожарная сигнализация, а исправную принудительную систему оповещения после начала возгорания не включил охранник ТЦ.

После пожара губернатор Кемеровской области Аман Тулеев подал заявление об отставке по собственному желанию. 

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