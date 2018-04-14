В Липецкой области начали проверку после крушения легкомоторного самолета

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. В Липецкой области организована доследственная проверка по факту крушения легкомоторного самолета, сообщила представитель Московского межрегионального управления на транспорте СК РФ Елена Марковская.

В субботу в районе деревни Шаршки упал легкомоторный самолет, погибли оба человека, находившиеся на борту воздушного судна.

"Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации организована доследственная проверка по факту крушения легкомоторного самолета в Липецкой области", — сказала она.

Как отметила Марковская, в настоящее время на место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.