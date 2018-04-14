Власти Татарстана подтвердили задержание бывшего вице-премьера

КАЗАНЬ, 14 апр — РИА Новости. Следствие вновь задержало бывшего вице-премьера – министра транспорта Татарстана Владимира Швецова, отпущенного судом, по новому эпизоду мошенничества, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
18.6%Большими реальными сроками
32.2%Крупными штрафами и конфискацией имущества
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22.4%Разве что высшая мера поможет
23.5%Проблема не в наказании, а в контроле и исполнении закона
"В рамках расследования уголовного дела о превышении должностных полномочий и мошенничестве, возбужденного в конце 2017 года, был выявлен новый эпизод преступной деятельности. Швецов был задержан", — сказал собеседник агентства.
Таким образом, в настоящее время Швецов является обвиняемым по одному эпизоду и подозреваемым по трём эпизодам мошенничества.
Уголовное дело о превышении полномочий и мошенничестве в особо крупном размере с залоговым имуществом ПАО "Пассажирский автотранспортный комбинат" на 60 миллионов рублей было возбуждено в ноябре 2017 года в отношении неустановленных лиц. В ходе расследования подозреваемыми по делу стали Швецов и его сын.