В Кемерово установили, кто мешал проверкам пожарной безопасности в ТЦ

Сотрудники МЧС РФ в пострадавшем от пожара помещении ТЦ Зимняя вишня в Кемерово. Стоп-кадр с видео, предоставленного СК РФ. Изображение является раздаточным материалом, предоставлено третьей стороной. Только редакционное использование. Запрет на архивирование, коммерческое использование, рекламную кампанию. Архивное фото

Сотрудники МЧС РФ в пострадавшем от пожара помещении ТЦ Зимняя вишня в Кемерово. Стоп-кадр с видео, предоставленного СК РФ. Изображение является раздаточным материалом, предоставлено третьей стороной. Только редакционное использование. Запрет на архивирование, коммерческое использование, рекламную кампанию. Архивное фото

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Следствием установлены высокопоставленные должностные лица, препятствовавшие проверкам противопожарной безопасности в "Зимней вишне" в Кемерово, сообщается на канале СК РФ в "ТамТам".

"Следствием установлены высокопоставленные должностные лица, препятствовавшие проведению проверок противопожарной безопасности в торгово-развлекательном комплексе "Зимняя вишня", — говорится в сообщении.

Отмечается, что ручки дверей запасного выхода из кинозала, в котором погибли люди, "были стянуты тросиком, похожим на велосипедный, с замком". Мужчины вырвали его и открыли дверь, но наткнулись на стену чёрного дыма.

Добавляется, что один из погибших, обладавший навыками противопожарной безопасности, принял решение не выходить из кинотеатра, закрыть двери и заткнуть одеждой все щели, чтобы в зал не проникал дым.

В результате пожара в ТЦ 25 марта погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. По числу жертв этот пожар — один из крупнейших в России за 100 лет.