В Хабаровске похоронят погибших при крушении Ми-8 летчиков

ХАБАРОВСК, 14 апр — РИА Новости. Прощание с тремя членами экипажа вертолета Ми-8, который разбился в Хабаровске в среду, состоится в субботу, сообщил РИА Новости представитель правительства края.
"Церемония прощания с тремя погибшими летчиками состоится в помещении спецкомбината в Хабаровске в 11.00 (4.00 мск), после чего они будут преданы земле", — сказал собеседник агентства.
Он отметил, что мэрия выделила для погребения места на Центральном кладбище Хабаровска. Один из летчиков, который пока не опознан, будет захоронен в Саратове.
На организацию похорон каждой семье погибших краевые власти выделили по 100 тысяч рублей.