В Хабаровске похоронят погибших при крушении Ми-8 летчиков

ХАБАРОВСК, 14 апр — РИА Новости. Прощание с тремя членами экипажа вертолета Ми-8, который разбился в Хабаровске в среду, состоится в субботу, сообщил РИА Новости представитель правительства края.

В среду вертолет авиакомпании "Восток" упал на пустыре в районе улиц Антенная — Хирургическая в Хабаровске и загорелся. На борту были шесть человек. Все они погибли. Возбуждено уголовное дело. В Хабаровске введен режим чрезвычайной ситуации. Из шестерых погибших опознаны трое, еще троих будут опознавать при помощи генотипической экспертизы.

"Церемония прощания с тремя погибшими летчиками состоится в помещении спецкомбината в Хабаровске в 11.00 (4.00 мск), после чего они будут преданы земле", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что мэрия выделила для погребения места на Центральном кладбище Хабаровска. Один из летчиков, который пока не опознан, будет захоронен в Саратове.

На организацию похорон каждой семье погибших краевые власти выделили по 100 тысяч рублей.