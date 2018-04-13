После ДТП под Вологдой открыли "горячую линию"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 апр — РИА Новости. После ДТП с микроавтобусом и грузовиком на автодороге А114 Вологда — Новая Ладога, жертвами которого стали семь человек и трое пострадали, открыта "горячая линия", сообщает пресс-службы губернатора Вологодской области.

ДТП с участием пассажирского микроавтобуса Volkswagen и грузового автомобиля Volvo произошло в пятницу в 18.05 на 110-м километре автотрассы Вологда — Новая Ладога вблизи деревни Царево Череповецкого района Вологодской области.

В результате аварии погибли семь человек, трое пострадали. Следственный комитет начал доследственную проверку по факту ДТП. Ранее сообщалось, что в память о жертвах ДТП 14 апреля в Вологодской области объявлено днем траура.

Одним из первых на место аварии прибыл губернатор Вологодской области Олег Кувшинников. Он лично возглавил оперативный штаб, который разместился неподалеку от места аварии.

"Об аварии был незамедлительно проинформирован полномочный представитель президента РФ в СЗФО Александр Беглов. На месте работают все экстренные службы. Трое пострадавших, одним из которых стал водитель грузовика, доставлены во вторую областную больницу города Череповца, где им оказывается вся необходимая помощь. Сейчас наша главная задача — установить личности погибших и связаться с их родственниками", — отметил Кувшинников, слова которого приводятся в сообщении.

По распоряжению главы региона на место аварии и в больницу к пострадавшим и их семьям направлены психологи.

"Всю оперативную информацию можно получить по телефону "горячей линии" 8 (8172) 72-99-99", — говорится в сообщении.

В настоящее время движение по трассе А114 восстановлено. Ведется работа по установлению личностей погибших.