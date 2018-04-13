Суд вынес приговор заведующей столовой в Чувашии, где отравились 260 детей

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 апр — РИА Новости. Суд приговорил к исправительным работам бывшую заведующую столовой школы № 43 города Чебоксары в Чувашии, где в 2016 году произошло массовое отравление детей, сообщило региональное СУСК РФ.

Суд установил, что женщина, являясь ответственной за соблюдение санитарно-эпидемиологических правил в столовой, не выполняла эти правила. В СУСК пояснили, что в столовой некачественно производилась уборка, нарушались правила мытья и хранения столовых приборов, не соблюдалась технология приготовления продукции, а также условия и сроки ее хранения.

"В результате в октябре 2016 года в этой школе произошло массовое заболевание и отравление обучающихся, у которых проявились симптомы заболевания желудочно-кишечного тракта. Некоторые из них были госпитализированы в инфекционные отделения лечебных учреждений, где проходили стационарное лечение, некоторым медицинская помощь оказана амбулаторно", — говорится в сообщении.

Как сообщили РИА Новости в Следственном комитете, в целом медицинская помощь понадобилась 257 учащимся и двум взрослым сотрудникам учебного заведения.

Суд признал заведующую столовой виновной в нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекших по неосторожности массовое заболевание или отравление людей, и назначил наказание в виде десяти месяцев исправительных работ.