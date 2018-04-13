Сопредседателя "Другой России" арестовали по делу о провозе оружия из ДНР

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Сопредседателя незарегистрированной партии "Другая Россия" Александра Аверина заключили под стражу на два месяца по подозрению в контрабанде огнестрельного оружия. Такое решение принял Матвеево-Курганский районный суд Ростовской области.

"Из представленных на суде доказательств в деле фигурирует только некий "отпечаток среднего пальца левой руки", однако процедура снятия отпечатков не зафиксирована в материалах. Понятой, который должен был видеть момент изъятия оружия из сумки Аверина, отказался подписывать протокол, а второй понятой, чья подпись стоит в протоколе, при изъятии не присутствовал. Также отсутствует видеосъемка досмотра и изъятия пистолета и патронов", — сообщается на странице партии "ВКонтакте".

Аверина задержали 7 апреля во время перехода российской границы на КПП Авило-Успенское при выезде с территории самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Партия "Другая Россия" была основана в 2010 году членами запрещенной Национал-большевистской партии. В 2011 году членам объединения отказали в регистрации. Партию возглавляет Эдуард Лимонов.