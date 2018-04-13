Режим ЧС из-за паводка ввели в шести районах Пензенской области

САРАТОВ, 13 апр — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Местные власти ввели режим чрезвычайной ситуации в шести из 27 районов Пензенской области из-за сложной паводковой ситуации, эвакуированы свыше тысячи человек, сообщили в пятницу в областном правительстве.
Местные власти 9 апреля ввели режим ЧС в Нижнеломовском районе Пензенской области, где в результате паводка затопленными оказались 130 домов, а 12 апреля стало известно о введении режима ЧС в Сердобском районе, где из зоны паводка эвакуировали 372 человека.
"Всего режим чрезвычайной ситуации объявлен в шести районах Пензенской области — Сердобском, Нижнеломовском, Мокшанском, Каменском, Иссинском и Пензенском", — говорится в сообщении.
Местные власти проведут комиссионное обследование жилого фонда для оценки причиненного паводком ущерба и оказания помощи пострадавшим.
Начальник управления ЖКХ и гражданской защиты населения области Михаил Панюхин уточнил, что паводок еще не достиг своего пика, но спасатели уже готовятся к откачке воды из затопленных домов и подвалов. "Готовим резерв "тепловых пушек" для просушки домов, пострадавших вследствие паводка", — приводятся в сообщении слова Панюхина.