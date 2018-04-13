СК возбудил дело после того, как студентка выпала из окна здания МГИМО

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после того, как студентка одного из столичных вузов выпала из окна здания университета, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК по Москве (по взаимодействию со СМИ) Юлия Иванова.

О том, что это студентка МГИМО, РИА Новости сообщили ранее в пресс-службе института.

"Следственными органами в рамках возбужденного уголовного дела устанавливаются обстоятельства травмирования студентки, выпавшей из окна аудитории учебного вуза", — сказала Иванова.

По данным следствия, девушка 1997 года рождения. После падения ее незамедлительно доставили в одну из городских больниц.

"После разрешения врачей следователи смогут провести с потерпевшей необходимые следственные действия. Допрашиваются родственники, преподаватели института, студенты и все очевидцы", — добавил Иванова.