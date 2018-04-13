Полиция начала проверку после падения девушки из окна МГИМО

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Полиция Москвы начала проверку после падения девушки из окна четвертого этажа одного из московских вузов. сообщается на сайте столичного ГУМВД России.

Ранее сообщалось, что студентка выпала из окна четвертого этажа в МГИМО.

"По факту падения девушки из окна 4-го этажа учебного корпуса одного из столичных вузов, расположенного на Проспекте Вернадского, сотрудники полиции проводят проверку", — говорится в сообщении.

Отмечается, что девушка находится в больнице. В настоящее время устанавливаются обстоятельства происшествия.