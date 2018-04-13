Выпавшую из окна МГИМО студентку доставили в московскую больницу

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Выпавшая из окна МГИМО студентка оперативно доставлена скорой помощью в одну из московских больниц. По предварительной информации, это был несчастный случай, сообщили РИА Новости в пресс-службе института.
"Да, у нас действительно был несчастный случай. Студентка выпала из окна четвертого этажа нашего учебного корпуса и сейчас находится в одной из московских больниц, ее очень оперативно забрала скорая помощь", — сказала пресс-секретарь МГИМО Виктория Калашникова.
Она отметила, что в произошедшем разбираются правоохранительные органы.
Учебный процесс продолжается, уточнила Калашникова.