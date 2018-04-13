Студенты МГИМО слышали ссору в кабинете, из окна которого выпала девушка

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Студенты МГИМО слышали ссору в кабинете учебного корпуса, из окна которого выпала девушка.

"Там была ссора девушки и мальчика, слышали соседние кабинеты", — сообщила РИА Новости одна из студенток МГИМО.

Учащиеся также рассказали о том, что трагедия произошла в корпусе международных экономических отношений, а молодого человека сейчас ищут.

Ранее пресс-служба МГИМО сообщила, что в результате несчастного случая из окна четвертого этажа учебного корпуса выпала студентка. По полученной РИА Новости информации от пресс-службы, она была оперативно доставлена скорой помощью в одну из московских больниц. На месте происшествия работают правоохранительные органы.