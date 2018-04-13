В Москве студентка выпала из окна четвертого этажа МГИМО

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Студентка выпала из окна МГИМО в Москве, ее госпитализировали, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах столицы.

"Девушка выпала, предположительно, с четвертого этажа МГИМО. Скорой помощью ее госпитализировали в медучреждение", — сказал собеседник агентства.

По словам старшего помощника руководителя ГСУ СК России по Москве Юлии Ивановой, на место происшествия выехал следователь, по факту инцидента организована проверка — опрашиваются одногруппники пострадавшей и очевидцы.