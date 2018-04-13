В Нижнем Новгороде кирпичная стена обрушилась на семь автомобилей

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 апр — РИА Новости. Часть кирпичной стены склада обрушилась в пятницу в Нижнем Новгороде, повредив семь припаркованных автомобилей, сообщили РИА Новости в ГУМЧС по Нижегородской области.

"Обвалилась часть кирпичной кладки склада по адресу Базовый проезд, 9. Там была двойная кладка стены, часть внешней кладки рухнула, повредив газопровод. Газовая труба и кирпичи упали на автомобили, которые стояли вдоль дороги. Повреждено семь машин. Никто из людей не пострадал", — рассказали в региональном управлении МЧС.

В компании "Газпром газораспределение Нижний Новгород" РИА Новости сообщили, что обрушение стены не вызвало выхода газа. "На данный момент газоснабжение поврежденного участка прекращено. Никакой опасности нет. Жизнедеятельность населения также не пострадала — газопровод не питал жилые дома, только склады", — пояснили в газораспределительной компании.