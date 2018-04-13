В Уфе завели дело после гибели в канализации пяти сотрудников ресторана

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Следователи в Уфе возбудили уголовное дело после гибели пяти сотрудников ресторана в колодце канализации, сообщается на сайте СК РФ.

В пятницу пять сотрудников уфимского ресторана погибли в канализационном колодце, по предварительным данным, из-за отравления газом. Сообщалось, что сотрудник ресторана производил работы на территории объекта и случайно упал в колодец, который является частью канализационной системы. Другие сотрудники комплекса попытались ему помочь и спустились в колодец.

"По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью третьей статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам)", — говорится в сообщении.

По данным регионального СУСК, инцидент произошел на территории ресторанного комплекса "Пристань" в Кировском районе Уфы, который расположен на берегу реки Белая.

Как отмечается, в настоящее время на месте происшествия продолжает работу следственная группа. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Назначаются судебно-медицинские экспертизы для установления причин смерти людей.