В Мурманской области возбудили дело после падения наледи на пенсионерку

МУРМАНСК, 13 апр – РИА Новости. Следователи в Мурманской области возбудили уголовное дело после того, как женщина 1939 года рождения в городе Заполярном Мурманской области получила тяжелые травмы из-за падения на нее наледи с крыши, сообщили журналистам в региональном СУ СКР.

"По предварительным данным следствия, 13 апреля 2018 года в городе Заполярный с крыши многоквартирного дома 6 по переулку Ясный на женщину 1939 года рождения обрушился фрагмент наледи, в результате чего она получил телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы, сотрясения мозга и была госпитализирована в реанимационное отделение ГОБУЗ "Печенгская ЦРБ", — говорится в сообщении.

Дело возбуждено по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека".

Следователям СКР предстоит выяснить, кто несет ответственность за содержание общего имущества дома по переулку Ясный и очистку крыши здания от снега и наледи.

Жители Мурманской области регулярно становятся жертвами падающих с крыш наледи и сосулек. В среду в больницу Мурманска была доставлена 80-летняя женщина, на которую также упала наледь с крыши. Прокуратура региона выявила больше 500 нарушений в ходе проверок за два месяца.