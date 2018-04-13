Лишенный прав пьяный житель Архангельска сбил девочку на переходе

МУРМАНСК, 13 апр — РИА Новости. Суд в Архангельске рассмотрит дело 30-летнего водителя Артема Калинина, который, как полагает следствие, пьяный за рулем сбил 11-летнюю девочку, сообщает пресс-служба прокуратуры Архангельском области.

Следователи установили, что Калинин, лишенный водительских прав по решению суда, управлял автомобилем марки Hyundai Santa Fe, находясь при этом в состоянии алкогольного опьянения.

"Следуя по улице Советской в городе Архангельске, он выехал на пешеходный переход на запрещающий сигнал светофора и допустил наезд на 11-летнюю девочку, причинив ей тяжкий вред здоровью", — говорится в сообщении.

Дело возбуждено по второй части статьи 264 и 264.1 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека" и "Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию".

Обвиняемый полностью признал свою вину. На автомобиль Калинина наложен арест. Уголовное дело направлено в Соломбальский районный суд города Архангельска для рассмотрения по существу.

Калинину грозит до семи лет лишения свободы.