В Нижегородской области осудили педофила, работавшего вожатым

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 апр — РИА Новости. Суд признал бывшего вожатого в Нижегородской области виновным в сексуальном насилии над малолетними детьми приговорил к 15 годам в колонии строгого режима, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области.

Суд признал 33-летнего извращенца виновным в трех фактах надругательства над детьми "с применением насилия и использованием беспомощного состояния потерпевших".

"Следствием и судом установлено, что осенью 2012 года на территории детского санаторно-оздоровительного лагеря, расположенного на территории Городецкого района, подсудимый, работая педагогом-воспитателем этого учреждения, разбудив спящего воспитанника, пригласил к себе в комнату, угостил алкогольным напитком и совершил в отношении 10-летнего мальчика насильственные действия сексуального характера", — говорится в сообщении регионального СУСК.

"Затем он дважды аналогичным способом совершал насильственные действия сексуального характера в отношении 11- и 12-летних мальчиков", — добавили в ведомстве.

Обвиняемый вину не признал, от дачи показаний отказался. В ходе расследования он содержался под стражей.