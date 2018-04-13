Кузнецова потребовала соблюдать правила перевозки детей автобусами

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова считает, что перевозки групп детей автобусами должны неукоснительно отвечать утвержденным правилам, сообщается на сайте детского омбудсмена.

В четверг произошла авария с участием автобуса и ВАЗ-2109 на 1-м километре автодороги А-107 (Малое бетонное кольцо) в Подмосковье. Следователи установили, что легковушка выехала на встречную полосу, автобус после столкновения съехал в кювет и перевернулся. МЧС сообщило, что в автобусе находились 54 человека, в том числе 40 детей. Водитель легковушки погиб. Согласно данным регионального Минздрава, пострадали 13 человек, в том числе восемь детей. Трое пострадавших в ДТП в Пушкинском районе Подмосковья находятся в Клинской городской больнице в удовлетворительном состоянии, двое из них дети, еще один взрослый находится в Пушкинской больнице в состоянии средней тяжести.

"Правила перевозки организованных групп детей автобусами должны соблюдаться неукоснительно. Впереди летние каникулы, родители должны быть спокойны за своих детей, а перевозки обязаны максимально отвечать утвержденным правилам. Цена игнорирования существующих норм – детские жизни", — приводятся слова Кузнецовой на сайте.

Как отмечается, аппарат уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка уделяет пристальное внимание безопасности перевозок несовершеннолетних. Кузнецова направила региональным омбудсменам письма о необходимости проведения мероприятий совместно с представителями профильных ведомств. Также она предложила рассмотреть вопросы повышения уровня безопасности детей при организации групповых перевозок автобусами.

Сообщается, что по инициативе Кузнецовой в прошлом году состоялось селекторное межведомственное совещание с представителями территориальных отделов ГИБДД с участием уполномоченных по правам ребенка субъектов РФ. Мероприятия позволили сформировать ряд предложений по повышению уровня безопасности детских перевозок, которые были направлены в адрес главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России.

Как уточняется, среди предложенных мер — создание единого диспетчерского центра по мониторингу и фиксации данных, поступающих от электронных систем автобусов; создание реестра недобросовестных перевозчиков. Также принято решение о необходимости оснащения транспортных средств, перевозящих организованные группы детей, проблесковыми маячками. В июле этого года данные изменения вступят в законную силу.

Добавляется, что, по мнению Кузнецовой, меры и их исполнение должны обеспечить максимальную безопасность детей в таких поездках, но не отпугнуть перевозчиков ужесточением правил оказания услуги данной категории пассажиров.