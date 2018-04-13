Баста выплатил Децлу 350 тысяч рублей за оскорбления в соцсетях

МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. Рэп-исполнитель Василий Вакуленко (Баста/Ноггано) исполнил решение Октябрьского районного суда Ростова-на-Дону и выплатил другому рэперу Кириллу Толмацкому (Децл) 350 тысяч рублей компенсации за оскорбления в соцсетях, сообщил РИА Новости представить Децла Роман Лалаян.

Октябрьский районный суд Ростова-на-Дону в середине августа обязал Вакуленко выплатить Толмацкому 350 тысяч рублей по факту оскорблений в соцсетях. Изначально Децл подал в суд четыре иска на общую сумму в четыре миллиона рублей. Позже все иски были объединены в один. Ростовский областной суд оставил решение Октябрьского суда в силе при рассмотрении апелляционной и кассационной жалоб.

"Вакуленко исполнил решение суда, все взыскано через судебных приставов. Деньги направлены на благотворительность", — пояснил Лалаян.

В Октябрьском районном суде агентству пояснили, что исполнительный лист после исполнения решения суда должен поступить в управление Федеральной службы судебных приставов по Ростовской области. В региональном управлении ФССП агентству не смогли оперативно подтвердить факт исполнения Бастой решения суда.

Вакуленко заявлял в суде первой инстанции, что ни одна из четырех его реплик в Twitter не принесла Децлу моральных страданий. По мнению Басты, Толмацкий, подавая суд, пытался "привлечь внимание к своей персоне". По словам представителя Децла, напротив, имела место травля со стороны Вакуленко, который "на протяжении года оскорбляет человека".

Суд в Ростове, родном городе Вакуленко, в декабре 2016 года уже взыскал с него 50 тысяч рублей в пользу Толмацкого в ходе рассмотрения иска о защите чести и достоинства. Изначально истец требовал признать факт оскорбления, взыскать с Вакуленко миллион рублей и удалить порочащую, по его мнению, запись из социальных сетей.

Конфликт исполнителей начался с того, что Толмацкий в своем Twitter пожаловался на громкую музыку в клубе Вакуленко, на что тот, тоже в Twitter, грубо ему ответил. Именно это и стало поводом для первого иска.