Источник: бывшего вице-премьера Татарстана задержали по делу о хищении

КАЗАНЬ, 13 апр — РИА Новости. Следствие задержало бывшего вице-премьера – министра транспорта Татарстана Владимира Швецова, подозреваемого по новым эпизодам мошенничества, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.

"В рамках расследования уголовного дела о превышении должностных полномочий и мошенничестве были выявлены новые эпизоды преступной деятельности. После допроса Швецов был задержан", — сказал собеседник агентства. По его информации, в ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об аресте подозреваемого.

Уголовное дело о превышении полномочий и мошенничестве в особо крупном размере с залоговым имуществом ПАО "Пассажирский автотранспортный комбинат" на 60 миллионов рублей было возбуждено в ноябре 2017 года в отношении неустановленных лиц. В ходе расследования подозреваемыми по делу стали Швецов и его сын.