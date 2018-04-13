Прокуратура обжаловала приговор главе "Мемориала" в Карелии

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 апр — РИА Новости. Прокуратура направила в суд апелляционное представление на приговор руководителю карельского отделения общества "Мемориал" Юрию Дмитриеву, которого суд оправдал по делу об изготовлении порнографических материалов с участием несовершеннолетней приемной дочери, сообщила РИА Новости представитель прокуратуры Карелии.

Петрозаводский городской суд 5 апреля оправдал Дмитриева по статьям об изготовлении порнографических материалов с участием несовершеннолетней, но признал его виновным в незаконном хранении основных частей огнестрельного оружия.

"Направлено апелляционное представление на приговор в его оправдательной части в связи с несоответствием выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам дела, а также в связи с нарушением положений уголовно-процессуального закона", — сказала собеседник агентства.

Ранее адвокат Виктор Ануфриев сообщал РИА Новости, что следствию удалось обнаружить девять фотографий обнаженной девочки, сделанных Дмитриевым. По словам адвоката, четыре фото сделаны в январе 2009 года, когда девочке было 4 года, еще 4 фотографии Дмитриев сделал в июле 2010 года, когда ей исполнилось пять с половиной лет, последнее фото — от января 2012 года — сделано, когда девочке исполнилось 7 лет. Адвокат рассказал, что в окончательной редакции Дмитриеву было предъявлено обвинение по трем статьям: части 3 статьи 135 УК РФ в редакции 2009 года "Развратные действия, совершенные в отношении лица, заведомо не достигшего 12-летнего возраста" (до 12 лет заключения), пункту "в" части 2 статьи 242.2 УК РФ "Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов или предметов в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста", (до 15 лет заключения) и по части 1 статьи 222 УК РФ "Незаконный оборот оружия или его основных частей" (до 4 лет заключения).

По версии следствия, Дмитриев в течение нескольких лет фотографировал обнаженную малолетнюю приемную дочь для изготовления порнографии, также он незаконно хранил основную часть одноствольного охотничьего ружья, в конструкцию которого самодельным образом были внесены изменения.

По части 1 статьи 222 Дмитриеву было назначено наказание в виде ограничения свободы на срок 2 года 6 месяцев, по остальным обвинениям Дмитриев был оправдан.

Дмитриев пробыл под арестом с декабря 2016 года по январь 2018 года, после чего вышел под подписку о невыезде. Гособвинитель просил назначить Дмитриеву 9 лет колонии строгого режима. Обвиняемый заявляет, что вину не признает. Сторона защиты ранее сообщала, что отсутствие состава преступления в деле подтверждается результатами двух экспертиз.