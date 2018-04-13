Полиция задержала блогеров-шутников с "гранатами" в аэропорту Домодедово

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Сотрудники полиции московского аэропорта Домодедово задержали двух молодых людей, планировавших разыграть пассажиров и сотрудников безопасности воздушной гавани, используя муляжи гранат, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сотрудниками полиции в аэропорту Домодедово при проведении досмотра ручной клади 22-летнего мужчины были обнаружены предметы, схожие с двумя ручными гранатами и пистолетом", — сообщила Волк.

По ее словам, после осмотра сумки сотрудники полиции пришли к выводу, что гранаты оказались муляжами, а пистолет по результатам проверки признан пневматическим оружием. Владельца сумки и его спутника для дальнейшего разбирательства доставили в дежурную часть полиции аэропорта.

"Как выяснилось, один из молодых людей является блогером, занимающимся видеосъемкой розыгрышей людей. Видеоотчеты об этом он выкладывает в интернет. Идея пошутить в аэропорту и посмотреть на реакцию пассажиров, сотрудников авиационной безопасности и полиции принадлежит ему, а товарищ вызвался оказать помощь. Для этого накануне "шутники" приобрели в одном из столичных торговых комплексов два муляжа гранаты Ф-1 и пневматический пистолет", — пояснила Волк.

Она добавила, что в отношении любителей розыгрышей полицейские возбудили дело об административном правонарушении по статье "нарушение требований в области транспортной безопасности", максимальная санкция которой — лишение свободы до 5 лет.