После крушения вертолета Ка-29 в Балтийском море возбудили уголовное дело

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил полетов возбуждено по факту крушения вертолета Ка-29 в акватории Балтийского моря, сообщается в Telegram-канале СК РФ.

Ранее пресс-служба Балтийского флота сообщила, что вертолет Ка-29 потерпел крушение при проведении ночных испытательных полетов в акватории Балтийского моря, два летчика-испытателя погибли.

"По факту крушения вертолета Ка-29 в акватории Балтийского моря возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил полетов или подготовки к ним", — говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что в темное время суток отрабатывались посадка и взлет вертолета с борта военного корабля. Выполнив упражнение, Ка-29 ушел на новый круг. Когда экипаж не вышел на связь, были организованы поисково-спасательные мероприятия, в ходе которых в воде обнаружены обломки вертолета.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Военные следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.