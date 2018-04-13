Житель Саранска, обстрелявший гостей на свадьбе, предстанет перед судом

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 апр — РИА Новости. Уголовное дело в отношении жителя Саранска, обвиняемого в покушении на убийство нескольких человек, приехавших к соседям на свадьбу, передано в суд, сообщает следственное управление СК РФ по Мордовии.

По данным следствия, 29 июля 2017 года обвиняемый с супругой находились в своем доме в селе Татарский Шебдас Рузаевского района. В доме по соседству компания из нескольких человек отмечала свадьбу.

"Вечером гости свадьбы стали купаться в пруду, на берегу которого находился дом обвиняемого. Выйдя из пруда, двое мужчин поднялись на подмостки, принадлежащие обвиняемому, что ему не понравилось. В результате произошла ссора. В процессе выяснения отношений обвиняемый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, принес из дома охотничье ружье и несколько раз выстрелил в гостей свадьбы", — говорится в сообщении регионального СУСК.

Согласно заключению судебно-медицинских экспертиз, троим пострадавшим были причинены телесные повреждения, повлекшие легкий вред здоровью, одному – тяжкий.

Несмотря на непризнание обвиняемым своей вины, следователям удалось восстановить все обстоятельства произошедшего. Уголовное дело направлено в суд.