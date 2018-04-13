Минздрав рассказал о состоянии детей, пострадавших при ДТП в Подмосковье

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Трое пострадавших в ДТП в Пушкинском районе Подмосковья находятся в Клинской городской больнице в удовлетворительном состоянии, двое из них дети, еще один взрослый находится в Пушкинской больнице в состоянии средней тяжести, сообщила пресс-служба Минздрава Московской области.

"По состоянию на 10.00 в Пушкинской районной больнице остаётся один взрослый, его состояние оценивается как средней степени тяжести. Ещё три человека, среди них двое детей и один взрослый, находятся в Клинской городской больнице. Их состояние оценивается как удовлетворительное. Все пациенты накануне пострадали в результате ДТП в Пушкинском районе. Пострадавшие получают всю необходимую медицинскую помощь",- цитирует пресс-служба слова министра здравоохранения Подмосковья Дмитрия Маркова.

По данным полиции, авария с участием автобуса и ВАЗ-2109 произошла в четверг на 1-м километре автодороги А-107 (Малое бетонное кольцо). Следователи установили, что легковушка выехала на встречную полосу, автобус после столкновения съехал в кювет и перевернулся. МЧС сообщило, что в автобусе находились 54 человека, в том числе 40 детей. Водитель легковушки погиб. Согласно данным регионального Минздрава, пострадали 13 человек, в том числе восемь детей.