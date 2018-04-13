В Кемерово арестовали пожарного, обвиняемого в халатности при тушении ТЦ

НОВОСИБИРСК, 13 апр – РИА Новости. Центральный районный суд Кемерово в пятницу удовлетворил ходатайство следствия и отправил под арест до 11 июня начальника пожарного звена Сергея Генина, обвиняемого в халатности при тушении ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово, где погибли 64 человека, сообщил РИА Новости представитель суда.
Ранее СК РФ сообщал, что задержанному начальнику караула пожарно-спасательной части №2 Сергею Генину предъявлено обвинение в халатности. По версии следствия, Генин при пожаре "проигнорировал данные о коротком пути к людям" и направил подчиненных по длинному, тем самым потерял время. В СК отмечали, что халатные действия привели к гибели не менее 37 человек, находившихся в кинозале на четвертом этаже. В четверг в суде пожарный заявил журналистам, что не считает себя виновным, так как он и его группа "сделали все, что могли и не могли".
По Уголовному кодексу РФ пожарному грозит до семи лет тюрьмы. Как отмечали опрошенные РИА Новости эксперты, следствию надо понять, насколько действия обвиняемого соответствовали ведомственным инструкциям — если в этом отношении проблем нет, то и оснований для преследования тоже нет. В МЧС РФ уверены, что Генин действовал строго по уставу.
В результате пожара в ТЦ 25 марта погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. По числу жертв этот пожар — один из крупнейших в России за 100 лет.