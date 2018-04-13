На севере Москвы загорелся автобус

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Благодаря действиям водителя пассажиры не пострадали при возгорании автобуса на севере Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Мосгортранса".

"Двенадцатого апреля около 21.55 в районе дома 30 по Тимирязевской улице произошло возгорание в автобусе 72-го маршрута. Водитель оперативно высадил всех пассажиров и вызвал на место оперативные службы", — рассказали в Мосгортрансе.

В результате произошедшего никто не пострадал. Возгорание было ликвидировано, причины произошедшего устанавливаются.