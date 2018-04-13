В Сургуте мошенник, заработавший семь миллионов рублей, пойдет под суд

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 13 апр — РИА Новости. В Сургуте пойдет под суд местный житель, который почти три года зарабатывал деньги на продаже предприятиям несуществующих товаров, сообщает в пятницу прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа.
"Организации перечислили ему денежные средства в общей сумме свыше 7 миллионов рублей. Злоумышленник обязательства по договорам не исполнил, похитив денежные средства в указанном размере", — подчеркнули в прокуратуре.
В надзорном ведомстве также отметили, что уголовное дело в отношении мужчины было возбуждено по статье о мошенничестве с использованием служебного положения. Правоохранительные органы также считают, что он намеренно не исполнял договорные обязательства в корыстных целях.
"После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в суд", — добавили в прокуратуре Югры.