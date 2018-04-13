В Екатеринбурге избили главного редактора "Областной газеты"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 апр – РИА Новости. Нападение совершено в Екатеринбурге на главного редактора "Областной газеты" Дмитрия Полянина, сообщили в пятницу РИА Новости в службе информации издания, правоохранители подтвердили эту информацию.
Сам Полянин в сообщении, размещенном на сайте издания, связал инцидент с опубликованным в газете в январе материалом, посвященном "коммунальным войнам" в столице Среднего Урала.
"Нападение произошло прямо у подъезда. Били сзади арматурой. В результате — ушибы и сотрясение головного мозга, сломано ребро", — цитирует его слова газета.
Представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых подтвердил информацию о нападении. По его словам, ЧП случилось накануне примерно в 19.00 по местному времени во дворе дома пострадавшего. По предварительным сведениям, нападавших было двое. Они причинили мужчине травму и скрылись. Как добавил Горелых, сейчас сотрудники отдела полиции № 5 совместно с коллегами из регионального СУ СК ведут проверку. Отрабатываются разные версии, в том числе бытовая и связанная с профессиональной деятельностью травмированного.