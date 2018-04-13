В Екатеринбурге избили главного редактора "Областной газеты"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 апр – РИА Новости. Нападение совершено в Екатеринбурге на главного редактора "Областной газеты" Дмитрия Полянина, сообщили в пятницу РИА Новости в службе информации издания, правоохранители подтвердили эту информацию.

"Вчера, 12 апреля, вечером было совершено нападение на главного редактора "Областной газеты" Дмитрия Полянина. По факту преступления возбуждено уголовное дело, происшествием занимается уголовный розыск, проверку ведет Следственный комитет", — уточняет служба информации.

Сам Полянин в сообщении, размещенном на сайте издания, связал инцидент с опубликованным в газете в январе материалом, посвященном "коммунальным войнам" в столице Среднего Урала.

"Нападение произошло прямо у подъезда. Били сзади арматурой. В результате — ушибы и сотрясение головного мозга, сломано ребро", — цитирует его слова газета.

Представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых подтвердил информацию о нападении. По его словам, ЧП случилось накануне примерно в 19.00 по местному времени во дворе дома пострадавшего. По предварительным сведениям, нападавших было двое. Они причинили мужчине травму и скрылись. Как добавил Горелых, сейчас сотрудники отдела полиции № 5 совместно с коллегами из регионального СУ СК ведут проверку. Отрабатываются разные версии, в том числе бытовая и связанная с профессиональной деятельностью травмированного.