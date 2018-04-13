СК завел новое дело из-за обстрелов силовиков в ДНР

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. СК России завел еще одно уголовное дело из-за обстрелов украинскими военными инфраструктуры Донецка, сообщила журналистам официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

"Главным следственным управлением СК России возбуждено еще одно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей… "Применение запрещенных средств и методов ведения войны", — сказала она.

По версии следствия, 11 апреля 2018 года военнослужащие ВС и Нацгвардии Украины произвели прицельный артиллерийский обстрел из тяжелых видов вооружения объектов гражданской инфраструктуры, не являющихся военными целями в Донецке.

"Они действовали в нарушение Протокола о прекращении применения оружия на юго-востоке Украины и Меморандума к нему, а также положений Конвенции о защите гражданского населения во время войны и Дополнительного протокола II к ней", — подчеркнула Петренко.

В результате массированного огня ранения получили трое мирных жителей, частично и полностью разрушены не менее 12 построек, в том числе жилые дома и иные объекты гражданской инфраструктуры, добавила Петренко.