С места крушения Ми-8 в Хабаровске вывозят обломки

ХАБАРОВСК, 13 апр — РИА Новости. Фрагменты вертолета Ми-8, разбившегося в Хабаровске в среду, вывозят с места крушения, сообщил РИА Новости в пятницу представитель авиакомпании "Восток", которой принадлежал вертолет.

В среду вертолет авиакомпании "Восток" упал на пустыре в районе улиц Антенная и Хирургическая в Хабаровске. На борту были шесть человек, все они погибли. Возбуждено уголовное дело. В Хабаровске введен режим чрезвычайной ситуации. Первые похороны погибших пройдут в субботу, 14 апреля.

"Фрагменты вывозят с места крушения на территорию авиакомпании, их складируют в отведенном для этого месте, под укрытием. Дальнейшие действия с фрагментами будут определять председатель комиссии по расследованию — представитель МАК (Межгосударственного авиационного комитета — ред.)", — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в четверг в Хабаровск прибыли два представителя Межгосударственного авиационного комитета, которые займутся расследованием причин крушения.