Нежданный свидетель: Сечин пришел в суд над Улюкаевым

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Глава "Роснефти" Игорь Сечин впервые явился в суд на процесс по делу бывшего министра Алексея Улюкаева.

Допрос главы "Роснефти" прошел в закрытом режиме, об этом попросила прокуратура.

"Проведение закрытого заседания допустимо ради сохранения коммерческой тайны компании "Роснефть", речь пойдет о покупке пакета акций нефтяной компании "Башнефть"", — пояснил прокурор.

Сечина провели в зал заседаний по служебному коридору Мосгорсуда. Таким образом, глава "Роснефти" избежал встречи с журналистами.

После допроса журналистов и зрителей позвали обратно в зал заседаний. Защита попросила перенести рассмотрение ее жалобы на две недели.

"Вся наша позиция строилась на отсутствии показаний Сечина. Сейчас нам нужно менять позицию. Просим время для подготовки", — доказывала адвокат Дариджан Квеидзе, но судья удовлетворил его ходатайство лишь частично.

Для подготовки к прениям у адвокатов есть время до двух часов дня. Пока же в процессе объявлен перерыв.

Дело чести

Сам заявил, что дача показаний в суде по делу экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева для него — дело чести.

"Для меня это было дело чести, я чувствовал свою ответственность за то, чтобы борьба с коррупцией в нашей стране получила дополнительный результат, и поэтому пришел в суд, как только у меня появилась возможность", — сказал он.

Он также отметил, что не приходил в суд, поскольку надеялся, что письменных показаний будет достаточно. Кроме того, даче свидетельских показаний мешал "напряженный рабочий график".

"Не соприкасались"

Алексей Улюкаев в ходе судебного заседания заявил, что не вымогал у главы "Роснефти" Игоря Сечина взятку, да и не мог этого сделать.

Как заявил ранее Сечин, Улюкаев вымогал у него взятку во время форума на Гоа, показав два пальца, но свидетелей при этом не было.

"Члены правительства и бизнесмены, среди которых был Сечин, шли по отдельности, мы с ним не соприкасались. Делегация шла единым массивом, была толпа людей. Предположить, что в этот момент кто-то мог бы вымогать взятку невозможно. Я со свидетелем Сечиным ни о чем не говорил и шел не рядом с ним", — заявил в суде Улюкаев.

Дело Улюкаева

Улюкаев получил восемь лет колонии строгого режима за получение взятки в два миллиона долларов от Сечина. Дополнительно ему назначили штраф в 130 миллионов рублей и в течение восьми лет после освобождения запретили работать на госслужбе.

Эксперты неоднозначно оценили вердикт. Один из доводов о невозможности вынести Улюкаеву обвинительный приговор строился на том, что участниками встреч были два человека — Сечин и Улюкаев — и только они могут объяснить суть и интерпретацию своих диалогов.

Однако до вынесения приговора суд не смог допросить главу "Роснефти", который не являлся на заседания.