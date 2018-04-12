В двух районах Пензенской области из-за паводка ввели режим ЧС

САРАТОВ, 12 апр — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Местные власти ввели режим чрезвычайной ситуации в Сердобском районе Пензенской области, где из-за паводка эвакуированы 372 человека, сообщили в областном правительстве.
"В Сердобском районе и городе Сердобск введен режим чрезвычайной ситуации… Эвакуированы 372 человека, в том числе 92 ребенка. По желанию людей перевозят либо к родственникам, либо в пункты временного размещения, где пострадавших обеспечивают горячим питанием и всем необходимым", — говорится в сообщении.
Губернатор области Иван Белозерцев в четверг посетил зону подтопления и встретился с местными жителями. "Вопрос с компенсацией будем решать в зависимости от степени материального ущерба. Есть четкие критерии, определенные законом. В соответствии с постановлением правительства Пензенской области в обязательном порядке будем определять размер помощи пострадавшим от стихийного бедствия", — приводятся в сообщении слова Белозерцева.