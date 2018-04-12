Власти выплатят компенсацию семье умершей от инъекции формалина женщины

САМАРА, 12 апр — РИА Новости. Власти Ульяновской области выделят 1 миллион рублей из резервного фонда правительства региона семье женщины, которая умерла после того, как ей в медсанчасти вместо физраствора ввели формалин, соответствующее распоряжение дал губернатор Сергей Морозов, сообщает в четверг пресс-служба правительства области.

Инцидент, который привел к смерти женщины, произошел 15 марта в Центральной клинической медико-санитарной части Ульяновска. После плановой хирургической операции одним из медработников в организм 28-летней пациентки был ошибочно введен формалин. Женщину госпитализировали в реанимацию, а позже перевезли в Москву, где она скончалась 5 апреля. Следователи возбудили дело по статье 118 УК РФ о причинении тяжкого вреда здоровью, позже ее переквалифицировали на ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

"По поручению главы региона на эти цели из резервного фонда правительства Ульяновской области будет выделен 1 миллион рублей", — говорится в сообщении.

Морозов еще раз выразил соболезнования семье и близким скончавшейся женщины.

"Приношу также извинения за чиновничью волокиту при выделении средств на организацию похорон. Как я и обещал, правительством Ульяновской области будет оказана максимальная поддержка", — цитирует губернатора пресс-служба.

Ранее сообщалось, что допустившие ошибку сотрудники были уволены, представители администрации медсанчасти получили выговор и штраф. По поручению главы региона от занимаемой должности также освобожден главврач медсанчасти, где произошло ЧП. Правительство Ульяновской области также обратилось в Минздрав РФ с просьбой провести аудит работы учреждений здравоохранения региона.