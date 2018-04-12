Власти выплатят компенсацию семье умершей от инъекции формалина женщины

САМАРА, 12 апр — РИА Новости. Власти Ульяновской области выделят 1 миллион рублей из резервного фонда правительства региона семье женщины, которая умерла после того, как ей в медсанчасти вместо физраствора ввели формалин, соответствующее распоряжение дал губернатор Сергей Морозов, сообщает в четверг пресс-служба правительства области.
"По поручению главы региона на эти цели из резервного фонда правительства Ульяновской области будет выделен 1 миллион рублей", — говорится в сообщении.
Морозов еще раз выразил соболезнования семье и близким скончавшейся женщины.
Ранее сообщалось, что допустившие ошибку сотрудники были уволены, представители администрации медсанчасти получили выговор и штраф. По поручению главы региона от занимаемой должности также освобожден главврач медсанчасти, где произошло ЧП. Правительство Ульяновской области также обратилось в Минздрав РФ с просьбой провести аудит работы учреждений здравоохранения региона.