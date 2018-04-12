Суд позднее решит судьбу денег, переданных Сечиным Улюкаеву

Экс-министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев, в Московском городском суде во время рассмотрения жалобы на приговор. 12 апреля 2018

Экс-министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев, в Московском городском суде во время рассмотрения жалобы на приговор. 12 апреля 2018

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Судьбу 2 миллионов долларов, которые глава "Роснефти" Игорь Сечин передал в качестве взятки бывшему министру экономического развития РФ Алексею Улюкаеву, решит суд, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.

"Данный вопрос будет решен судом первой инстанции после вступления приговора в законную силу согласно статье 397 УПК (вопросы, подлежащие рассмотрению судом при исполнении приговора)", — сказала она.

Солопова уточнила, что в четверг приговор вступил в законную силу и теперь подлежит исполнению. В каком порядке пройдет заседание и кто должен обратиться с заявлением в суд, она уточнить пока не смогла.

Деньги могут вернуть по принадлежности или обратить в доход государства. Пока эта сумма приобщена к материалам дела.

Мосгорсуд в четверг подтвердил восьмилетний срок в колонии и 130-миллионный штраф для Улюкаева, но исключил наказание в виде запрета занимать должности на госслужбе. Улюкаева приговорили к восьми годам колонии строгого режима за получение взятки в 2 миллиона долларов от главы "Роснефти" Игоря Сечина за выдачу Минэкономразвития положительного заключения на покупку "Башнефти" "Роснефтью". Сам экс-министр считает себя жертвой провокации.