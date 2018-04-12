В Подмосковье после ДТП с автобусом с детьми возбудили уголовное дело

ДТП с экскурсионным автобусом в Подмосковье (17)

Попавший в аварию экскурсионный автобус, перевозивший детей, в Пушкинском районе Московской области

Попавший в аварию экскурсионный автобус, перевозивший детей, в Пушкинском районе Московской области

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. После столкновения автобуса и легкового автомобиля в Подмосковье возбуждено уголовное дело, сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД по региону Татьяна Петрова.

"По факту ДТП, произошедшего в Пушкинском районе, возбуждено дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека", — пояснила она.

В четверг на 67-м километре трассы А107 столкнулись автобус и ВАЗ-2109. Следователи установили, что легковушка выехала на встречную полосу, врезавшийся в нее автобус слетел в кювет и перевернулся.

По информации МЧС, в автобусе находились 54 человека, в том числе 40 детей. Водитель "девятки" погиб. Согласно данным регионального Минздрава, пострадали 13 пассажиров, в том числе восемь несовершеннолетних. Для эвакуации участников инцидента задействовали санитарную авиацию.

По последним данным, двое детей находятся в тяжелом состоянии, в ближайшее время их направят в московский госпиталь. В больницах остаются еще четверо несовершеннолетних и трое взрослых.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев взял ситуацию на контроль. Глава региона распорядился оказать всю необходимую помощь пострадавшим.