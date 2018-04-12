Для транспортировки пострадавших в ДТП в Подмосковье привлекли санавиацию

ДТП с экскурсионным автобусом в Подмосковье (13)

Попавший в аварию экскурсионный автобус, перевозивший детей, в Пушкинском районе Московской области

Попавший в аварию экскурсионный автобус, перевозивший детей, в Пушкинском районе Московской области

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Для транспортировки пострадавших в ДТП с участием автобуса с детьми в Пушкинском районе задействовали санитарную авиацию, сообщила пресс-служба минздрава Московской области.

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"Пациентам оказывается вся необходимая медицинская помощь. Для транспортировки пострадавших задействована санитарная авиация", — цитирует пресс-служба слова министра здравоохранения МО Дмитрия Маркова.

Как ранее сообщила пресс-служба ГУМВД по региону, на 1 километре автодороги А-107 (Малое бетонное кольцо) произошло ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля ВАЗ-2109. Минздрав области сообщил, что пострадали 13 человек, в том числе 8 детей.