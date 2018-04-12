У офицера УФСБ, подозреваемого во взятках, изъяли 80 млн рублей

САМАРА, 12 апр — РИА Новости. Около 80 миллионов рублей изъяли сотрудники правоохранительных органов в ходе обысков у замглавы службы экономической безопасности УФСБ по Самарской области Сергея Гудованого, подозреваемого в получении взятки в особо крупном размере, сообщил в четверг сам Гудованый на заседании в Самарской райсуде, где ему избиралась мера пресечения.

Ранее СК РФ сообщил о задержании замглавы службы экономической безопасности Сергея Гудованого и начальника отдела "М" УФСБ по Самарской области Павла Чермашенцева. Уголовное дело возбудили 10 апреля по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки. Самарский районный суд в четверг арестовал Гудованого и Чермашенцева до 10 июня.

По версии следствия, с марта 2016 года по март 2018 года подозреваемые ежемесячно в несколько приемов получали взятки в размере более 1 миллиона рублей от директора и руководителя юридической службы ООО МО "ТНП". Делали они это посредством банковских переводов на подконтрольное ООО "СарНефтеТрейд", а также через троих посредников. По данным следствия, эту сумму руководство ООО МО "ТНП" заплатило за то, что сотрудники ФСБ закроют глаза на нарушения в работе перевалочных баз нефти в Самарской области.

"У меня было изъято около 80 миллионов", — сказал Гудованый, добавив, что более 20 миллионов являются накоплениями его семьи. Оставшиеся 60 миллионов рублей, по словам Гудованого, он получил от посредника Алексея Пашкевича.

"Я не отрицаю свою причастность… Но считаю, что дело заказное… Эти заявители… я их не знаю, я их в глаза никогда не видел, и чем они занимаются тоже. Те деньги, которые мне приносил Пашкевич, были мною получены фактически мошенническим путем, так как я никаких действий, противодействий в отношении заявителей никогда не допускал", — заявил подозреваемый.

По данным СК, в отношении посредников возбудили уголовное дело по части 4 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве).