Мосгорсуд подтвердил восьмилетний срок для Улюкаева

Экс-министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев, в Московском городском суде во время рассмотрения жалобы на приговор. 12 апреля 2018

Экс-министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев, в Московском городском суде во время рассмотрения жалобы на приговор. 12 апреля 2018

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Мосгорсуд оставил в силе наказание в виде восьмилетнего срока в колонии и штрафа размером 130 миллионов рублей для бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, но исключил запрет работать чиновником после освобождения, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Приговор изменить: исключить из резолютивной части приговора указание на запрет занимать должности на госслужбе. В остальном приговор оставить без изменения", — огласила решение одна из судей коллегии.

Рассмотрение жалобы

В четверг Мосгорсуд рассмотрел жалобу защиты Улюкаева на приговор. Впервые на допрос по делу о взятке приехал глава "Роснефти" Игорь Сечин, который полтора часа давал показания в закрытом режиме. На заседании также выступил сам экс-министр. Он вновь заявил о своей невиновности.

Сечин заявил, что Улюкаев требовал от него "незаконного вознаграждения". "Он сам обозначил его (вознаграждения. — Прим. ред.) сумму, сам приехал за ним и сам уехал", — отметил топ-менеджер.

При этом защита Улюкаева сочла часть показаний главы нефтяной компании свидетельством невиновности бывшего министра.

"Произошло удивительное событие — к нам пришел Сечин и признал, что Улюкаев не мог влиять на приватизацию акций "Башнефти", у него не было полномочий, единственный орган, который мог повлиять, — это правительство <…>", — сказал адвокат Тимофей Гриднев.

По версии обвинения, именно за протекцию по этому вопросу Улюкаев просил у главы "Роснефти" взятку.

Дело Улюкаева

Улюкаев получил восемь лет колонии строгого режима за получение взятки в два миллиона долларов от Сечина. Дополнительно ему назначили штраф в 130 миллионов рублей и в течение восьми лет после освобождения запретили работать на госслужбе.

Эксперты неоднозначно оценили вердикт. Один из доводов о невозможности вынести Улюкаеву обвинительный приговор строился на том, что участниками встреч были два человека — Сечин и Улюкаев — и только они могут объяснить суть и интерпретацию своих диалогов.