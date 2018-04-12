В попавшем в ДТП автобусе в Подмосковье было 54 человека

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. По уточненным данным, в попавшем в аварию автобусе в Подмосковье находились 54 человека, в том числе 40 детей, сообщил РИА Новости представитель МЧС России.

Как ранее сообщила пресс-служба ГУМВД по региону, на 1 километре автодороги А-107 (Малое бетонное кольцо) произошло ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля ВАЗ-2109, сообщалось, что в автобусе, предположительно, находилось порядка 40 детей. По данным источника в экстренных службах региона, в ДТП, по предварительным данным, погиб один человек, еще шесть — взрослый и пять детей — пострадали. В свою очередь, детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова сообщила РИА Новости о шести госпитализированных после ДТП детяхю

"В 16.25 вблизи населенного пункта Царево Пушкинского района произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и экскурсионного автобуса, в котором находились 54 человека, из которых 40 детей", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в результате аварии есть пострадавшие, которые направлены в лечебные учреждения.