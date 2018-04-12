Сечин назвал делом чести дачу показаний в суде по делу Улюкаева

Экс-министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев, в Московском городском суде во время рассмотрения жалобы на приговор. 12 апреля 2018

Экс-министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев, в Московском городском суде во время рассмотрения жалобы на приговор. 12 апреля 2018

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин заявил, что дача показаний в суде по делу экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева для него — дело чести. Слова главы корпорации приводит телеканал "Россия 24".

"Для меня это было дело чести, я чувствовал свою ответственность за то, чтобы борьба с коррупцией в нашей стране получила дополнительный результат, и поэтому пришел в суд, как только у меня появилась возможность", — сказал он.

Сечин подтвердил на заседании, что Улюкаев требовал от него "незаконного вознаграждения". "Он сам обозначил его (вознаграждения — ред.) сумму, сам приехал за ним и сам уехал", — пояснил топ-менеджер.

Он также отметил, что не приходил в суд, поскольку надеялся, что письменных показаний будет достаточно. Кроме того, даче свидетельских показаний мешал "напряженный рабочий график".

Экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев получил восемь лет колонии строгого режима за получение взятки в 2 миллиона долларов от Игоря Сечина за выдачу положительного заключения на покупку "Башнефти" "Роснефтью". Дополнительно 61-летнему Улюкаеву был назначен штраф в 130 миллионов рублей и восьмилетний запрет работать на госслужбе после освобождения. Сам экс-министр считает себя жертвой провокации.