Еще двоих пострадавших при пожаре в ТЦ "Персей" выписали из больницы

Пожар в ТЦ "Персей" в Москве (37)

Сотрудники МЧС РФ эвакуируют пострадавшего при пожаре в детском торговом центре Персей в Москве

Сотрудники МЧС РФ эвакуируют пострадавшего при пожаре в детском торговом центре Персей в Москве

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Еще двоих спасателей, пострадавших при пожаре в московском торговом центре "Персей", выписали из НИИ имени Склифосовского, сообщили РИА Новости в медучреждении в четверг.

Пожар на складе в торговом центре "Персей для детей" произошел в прошлую среду на Малой Семеновской улице на востоке Москвы, погиб один человек и пострадали шестеро спасателей. Ранее сообщалось, что трое спасателей лежат в ожоговом отделении, в среду один из них был выписан.

"Все они выписаны", — сказал собеседница агентства.