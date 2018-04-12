Суд отложил апелляцию экс-главы Библиотеки украинской литературы

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Мосгорсуд 20 апреля проверит законность приговора бывшей главе Библиотеки украинской литературы Наталье Шариной по делу об экстремизме и растрате, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Отложить заседание на 20 апреля", — сказала судья.

По версии следствия, Шарина "организовала возможность получения и ознакомления неограниченного круга людей с литературой, признанной судом экстремистской". К этой литературе в числе прочего относятся книга "Голод на Украине" 1996 года выпуска, поэзия Дмитрия Павлычко, а также детский иллюстрированный журнал "Барвинок".

Кроме того, по мнению следствия, в 2011 году Шарина от имени библиотеки выплатила адвокатской коллегии "Еким и партнеры" 297 тысяч рублей, хотя никаких юридических услуг та не оказывала. Также, считают следователи, подсудимая в 2011–2013 годах фиктивно устроила на работу в библиотеку юристов и выплатила им, в общей сложности, 1,8 миллиона рублей.